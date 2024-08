Recriminen a Prohens «pagar amb els nostres doblers el que l'Estat no compleix»

El president d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha reclamat la creació de la policia de les Balears. «Prohens vol donar rebaixes fiscals en habitatge i transport als cossos policials estatals, però aquesta no és la solució», assegura el president.

«No pot fer invents ni coses estranyes. Prohens no pot pagar dels nostres doblers el que el govern estatal no compleix», explica Gili. «Aquests sobresous els hauria de pagar l'Estat, així com toca, i tenir un servei policial digne. No hem de ser nosaltres els que paguem aquests complements a través de rebaixes fiscals», insisteix.

«El que necessitem és que el Govern de les Illes reclami i posi en marxa d'una vegada per totes la policia territorial», diu el president. «La solució la tenim aquí; és hora que els habitants de les Illes obrim els ulls i ens adonem que les solucions les tenim aquí», assegura. «L'única via per solucionar la manca de policies i millorar la seguretat és la creació de la policia pròpia», ha sentenciat Gili.