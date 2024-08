Prohens anuncia una rebaixa fiscal per a agents de la Policia espanyola i la Guàrdia Civil

«No podem garantir la seguretat dels nostres pobles i barris sense plantilles cobertes de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat a les Illes Balears. Per això, mentre esperam que el Govern de Sánchez actualitzi la seva indemnització de residència per una insularidad digna, inclourem els policies i guàrdies civils a la deducció fiscal per a places de difícil cobertura». Així ho ha anunciat la presidenta del Govern, Marga Prohens, qui s'ha fet ressò de la notícia del diari Última Hora que explica la seva pretensió d'aplicar desgravacions fiscals a agents de la Policia espanyola i la Guàrdia Civil.

La mesura es tracta de rebaixes d'impostos per a «compensar» la despesa en habitatge i en transport que els suposa exercir la feina a les Balears.

Cal recordar que el sou d'aquests és competència del Govern espanyol però l'Executiu assegura que pren aquesta decisió «davant la inacció del Govern central de Pedro Sánchez, que es resisteix a actualitzar el complement que cobren».