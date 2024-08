Neix Turisme Nacional, una iniciativa per promoure el turisme autocentrat als Països Catalans

Turisme Nacional és un portal a l'estil d'Airbnb emmarcat als Països Catalans que vol promoure un turisme de proximitat, respectuós amb la llengua i socialment sostenible. Es defineixen com «la comunitat turística del poble del 'bon dia'». Actualment, la pàgina web es troba en fase de proves, i s'espera que passin uns mesos fins que entri en funcionament completament.

La web només estarà en català, i s'assegurarà de la responsabilitat lingüística dels establiments que ofereix. La plataforma, a més, no incorporarà taxes innecessàries i es quedarà un tant per cent reduït de la reserva per assegurar-se d'arribar al màxim de gent possible. Des de TurismeNacional.cat expliquen que «per ser amfitrió caldrà garantir que l'habitatge no es lloga més barat enlloc. Les comissions baixes han de possibilitar que aquí tingui un preu més baix a la vegada que proporciona més ingressos al propietari».