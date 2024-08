La llei d'amnistia ha beneficiat més policies que manifestants

Després de dos mesos de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, Alerta Solidària, l'organització antirepressiva de l'Esquerra independentista, ha decidit fer balanç. El resultat, 51 policies amnistiats, 45 manifestants i només 9 polítics o càrrecs públics.

Així, només s'han amnistiat un 25% dels casos que Alerta Solidària considera que entren en la norma, 419, Òmnium elevava la xifra a 697. D'aquesta manera, Martí Majoral, portaveu de l'entitat antirepressiva, en una entrevista a TV3 denuncia que només s'han amnistiat el 10% dels activistes i manifestants que consideren que han d'entrar a la llei, diu que esperen «que aquesta xifra pugi, però les projeccions a llarg termini són nefastes».

Des d'Alerta solidària també denuncien que la justícia espanyola està funcionant «molt ràpid per amnistiar policies i ens estan posant moltes traves i molts problemes per amnistiar independentistes». Asseguren que «la llei potser és igual per a tothom, però no s'aplica de la mateixa manera».