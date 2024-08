El PSOE denuncia que el Govern té sense entregar 282 habitatges públics que ja haurien d'estar a disposició de la ciutadania

Les polítiques d'habitatge de Marga Prohens «estan encarint els preus de l'habitatge». És la denúncia que ha fet aquest dissabte el PSIB-PSOE després del primer any de Govern del PP, «temps més que suficient per valorar els resultats de les accions de l'Executiu, o de la manca d'elles».

Destaca l'abandonament de la projecció i construcció d'habitatge públic, «totalment necessari per poder regular el mercat», ha alertat la diputada 'socialista', Carol Marquès.

El problema, segons el PSIB-PSOE, no és només que el Govern no està planificant i construint nou habitatge públic, sinó que «ni tan sols està entregant els que el Govern anterior va deixar fets i acabats». D'aquesta manera, ja s'haurien d'haver entregat més de 282 habitatges, dels quals només s'han entregat 9 a Menorca i 22 a Mallorca. «Són 251 famílies que haurien d'estar gaudint d'un habitatge digne i que estan al carrer, mentre que estan revertint totes les promocions que es van trobar en marxa i ni una sola de nova de les que estaven preparades s'han iniciat, i això no es pot consentir», ha assegurat la diputada.

Marquès, ha recordat que Prohens «es va presentar a les eleccions dient que solucionaria el problema de l'habitatge, i el que ens estam trobant és que han abandonat totalment als residents d'aquestes illes».

A parer del PSIB-PSOE, la principal mostra d'això és que els preus de l'habitatge continuen incrementant-se desmesuradament, a conseqüència de les polítiques «totalment especulatives» del Govern, tenint en compte també la negativa de la presidenta d'aplicar les eines que ofereix l'Estat per limitar els preus, com la declaració de zones tensades a través de la llei estatal d'habitatge, que Catalunya ja aplica i «on la mesura està funcionant molt bé».

«Hem de tenir clar que, en aquests moments, moltes persones i famílies, amb sous dignes, no poden accedir a un habitatge digne, per la qual cosa ens hem de preocupar de fer més habitatge públic perquè és la solució per tenir un parc d'habitatge accessible per a tothom», ha conclòs la diputada.