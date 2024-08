El Pi reclama la gestió dels aeroports de les Balears: «Aena ens veu com una gallina dels ous d'or»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha tornat a reclamar aquest dissabte la gestió dels ports i els aeroports de les Illes Balears, després d'aquests «dies de caos» viscuts a l'aeròdrom de Son Sant Joan a Palma. «La gestió és nefasta. No podem tenir centenars de viatgers durant dies a l'aeroport sense que AENA faci res i el Govern de les Illes no pugui intervenir. Per això, l'Estat hauria de traspassar les competències», han assegurat.

«Si els aeroports es gestionessin des de les Illes hi hauria més informació i acompanyament cap als viatgers, els filtres de seguretat serien més àgils, hi hauria una interlocució més directa amb els hotelers i companyies per minvar els efectes negatius de situacions extremes com les que s'han viscut els darrers dies», han insistit des d'El Pi. «A més, s'han d'arreglar els desperfectes. L'aeroport de Palma, la nostra principal porta d'entrada, no pot tenir goteres. Està deixat de la mà de Déu», han afegit.

«Recordem que Aena és una estructura mastodòntica que només vol treure un benefici econòmic sense pensar amb els usuaris de les nostres illes. Aena ens veu com una gallina dels ous d'or, i no ens té en compte. Ja és hora que les portes d'entrada a ca nostra estiguin controlades per la gent de ca nostra», han sentenciat des de la formació.

Cal recordar que El Pi va presentar fa uns mesos una moció al Consell de Mallorca per reclamar la gestió dels aeroports i que fossin el Govern i els Consells Insulars els qui els controlessin. A més, la formació creu que la gestió dels aeròdroms per part de les administracions de les Illes és «l'única manera de lluitar contra la massificació».