El PP ara defensa que Prohens «ha fet més en un any per acabar amb el problema de l'habitatge que el PSOE en vuit anys»

La portaveu d'Habitatge del Partit Popular en el Parlament, Margalida Pocoví, ha destacat aquest dissabte que «el Govern de Marga Prohens ha posat les bases per al canvi de rumb en matèria d'habitatge» durant el primer any de gestió i ha afegit que «el PP ha fet en un any més en habitatge que el PSOE en vuit».



Així, Pocoví ha assenyalat que «Prohens ha complert també en habitatge i ho ha fet des del primer trimestre al capdavant del Govern de les Illes Balears amb l'aprovació del primer decret d'Emergència Habitacional». D'aquesta manera, segons el PP, «els ciutadans de les illes ja poden veure els efectes d'aquest primer paquet de mesures que afavoreix la sortida al mercat de nous habitatges a través de la nova figura de l'habitatge de preu limitat i amb majors possibilitats per a la construcció d'habitatge públic».



«Ens sorprèn que el PSOE d'Armengol voti sistemàticament contra les polítiques d'habitatge del PP i que critiqui el programa 'Construir per Llogar' que ajuda els ajuntaments a identificar terrenys vacants per a fer noves promocions d'habitatge públic tant d'habitatges protegits com d'allotjaments dotacionals mentre que Sánchez segueix el nostre camí anunciant 6.000 milions d'euros per a habitatges de lloguer assequible», ha explicat Pocoví.



La portaveu d'Habitatge ha afegit que «el Govern vol incentivar el mercat donant seguretat i garanties a petits propietaris perquè treguin habitatges buits al mercat de lloguer a preus assequibles per a residents de les illes amb rendes mitjanes i solvents a través del programa 'Lloguer Segur'».



Amb tot, el Grup Parlamentari Popular valora «molt positivament» el conjunt de mesures adoptades i que ja compten «amb una previsió de 7.000 habitatges a preus assequibles».