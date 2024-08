El Pi: «Prohens ha de deixar de lluitar contra Catalunya i començar a lluitar a favor de les Illes Balears»

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha demanat un concert econòmic per a totes les comunitats autònomes. «Totes les autonomies haurien de tenir un sistema de finançament propi, com el que demana Catalunya o com el que té el País Basc. Administrar els nostres recursos perquè realment els doblers recaptats a les Illes es reinverteixin a les Illes», explica Gili.

Gili ha demanat a Prohens que «deixi de lluitar contra Catalunya per a lluitar a favor de les Illes Balears. La presidenta del Govern i també Francina Armengol, actual presidenta del Congrés, han de començar a mirar pels interessos dels illencs, cosa que no han fet fins ara, i reclamar aquest finançament just per a les nostres illes», assegura. «Són les dues màximes responsables que les Balears puguin tenir aquest finançament propi», ha assenyalat.

«No s’entén que les Illes siguin una de les regions que més aporta a l’Estat i de les que manco rep. 450 milions d’euros parteixen per a no tornar», remarca Gili. «Per això necessitam reformar el sistema de finançament de l’Estat i aquest finançament propi és l’única sortida. Fa anys que el sistema actual està caducat i la millora manera de tenir justícia i igualtat entre espanyols és que totes les comunitats tenguin aquest sistema de finançament propi», explica.

El president de la formació demana «deixar de lluitar els uns amb els altres i que totes les comunitats vagin agafades de la mà per a configurar un nou model d’estat modern i acord amb les necessitats actuals. I això, a les Balears, només es pot traduir en tenir una caixa pròpia, un finançament propi perquè nosaltres mateixos puguem gestionar els nostres recursos».