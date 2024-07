Prohens assegura que el finançament singular per a Catalunya és «un atac frontal» a les Balears

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamat al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que la reforma del sistema de finançament autonòmic es faci de manera «conjunta» després del preacord entre el PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat.

D'aquesta manera, li ho ha traslladat al cap de l'Executiu espanyol després de la primera reunió entre els dos mandataris, celebrada aquest dimarts al Consolat de Mar.

A la roda de premsa posterior a la trobada, Prohens ha afirmat que el Govern «no pot acceptar una negociació bilateral amb una comunitat autònoma» i que es «trenca la solidaritat interregional i la caixa única» del sistema de finançament.

Sobre l'acord PSC-ERC que contempla un finançament singular per a Catalunya, ha assegurat que és un «atac frontal» a la resta d'autonomies i que «acabaran pagant els ciutadans de les Balears». «Balears no vol ser més que ningú però no acceptarà que se'l tracti de manera diferent de la resta d'autonomies», ha al·legat.

En ser demanada sobre les declaracions prèvies de Sánchez, en què ha relacionat les singularitats de finançament de Catalunya i les Balears després de l'aprovació de la part fiscal del Règim Especial de Balears (REB), Prohens ha demanat que «no s'intenti confondre els ciutadans, ja que el REB està reconegut a la Constitució, mentre que els termes del preacord PSC-ERC van o poden anar en contra de la Constitució, en espera de conèixer la lletra petita».

D'aquesta manera, ha incidit que la singularitat de les Balears o les Canàries es pot observar per la seva situació geogràfica que «dificulta les comunicacions amb la Península» però, des del seu punt de vista, la singularitat de Catalunya es troba en «els vots que necessita el president del Govern espanyol».