MÉS reclama al Govern que no redueixi el servei de tren a l’agost i n’ampliï la cobertura horària tot l’any

MÉS per Mallorca ha registrat una Proposició no de Llei al Parlament en la qual reclama al Govern acabar amb la reducció dels serveis de tren durant el mes d’agost i ampliar-ne la cobertura horària tot l’any. El partit ecosobiranista denuncia que els Serveis Ferroviaris de Mallorca reduiran horaris en un 13% a partir del 1r d’agost tot i que el passat 27 de febrer el Govern de Prohens va votar a favor de la Proposició no de Llei de MÉS per Mallorca al Parlament per a capgirar el model de mobilitat que incloïa mesures per millorar el transport públic en les seves diferents modalitats.

«El Govern va adquirir el compromís d’acabar amb la reducció dels serveis de tren a l’agost i ampliar-ne la cobertura horària davant el Parlament», ha recordat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa. Així, Rosa ha explicat que l’executiu i el PP de Prohens van votar a favor de la moció de MÉS per Mallorca per capgirar la mobilitat a favor d’una mobilitat sostenible que incloïa mesures com ampliar la cobertura horària del tren, allargant-ho fins a la mitjanit els dies feiners i implantant trens de nit.

«El Govern de Prohens ja va incomplir el seu compromís de deixar de prestar servei de festiu els dies en què just és festiu a Palma en reduir les freqüències per Sant Joan i ara torna a faltar al compromís adquirit davant el Parlament el mes de març en reduir el servei de tren un 13% durant l’agost. El transport públic és un dret i en necessitam més i millor», ha assegurat el diputat ecosobiranista.

En aquest sentit, Rosa ha criticat que a partir del 1r d’agost els Serveis Ferroviaris de Mallorca redueixin els horaris del servei de tren argüint que «hi ha menys gent que el necessita per anar a fer feina». Davant aquesta argumentació, MÉS per Mallorca recorda al Govern que una part important de la població fa feina al sector turístic i que, en qualsevol cas, el transport públic és un dret.