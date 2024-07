MÉS reclama la transferència de l’Ingrés Mínim Vital a les Balears i dotació pressupostària per a contractar més personal

MÉS per Mallorca reclama que l’Estat espanyol transfereixi la competència i gestió de l’Ingrés Mínim Vital a les Illes Balears i dotació pressupostària suficient per a contractar més personal. La formació ecosobiranista considera inacceptable que la inoperància de l’Estat provoqui retards en la seva tramitació i concessió de més de 8 mesos i reitera «la necessitat que una prestació com aquesta sigui gestionada des d’una administració més propera, que coneix més el territori i que és capaç de crear una xarxa complementària d’ajudes».

«Des de MÉS per Mallorca sempre hem defensat que la gestió de l’Ingrés Mínim Vital s’havia de fer des de les Illes Balears perquè sempre serà més eficaç que una prestació com aquesta es gestioni des d’una administració més propera a la ciutadania, que coneix més el territori i que és capaç de crear una xarxa d’ajudes complementària», ha assegurat i defensat la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió.

Carrió ha explicat que l’Estat sempre s’ha negat al traspàs de la gestió de l’Ingrés Mínim Vital, però que davant el fet que «la inoperància de l’Estat provoca que la gent estigui esperant més de 8 mesos a què es tramiti i es pugui cobrar l’Ingrés Mínim Vital, MÉS per Mallorca torna a reclamar que es transfereixi la competència i es doti amb recursos suficients per a la contractació de més personal». «Quan un ciutadà necessita l’Ingrés Mínim Vital és perquè no té per sobreviure i no pot ser que la inoperància de l’Estat espanyol provoqui fam i pobresa al nostre país», ha conclòs la diputada ecosobiranista.