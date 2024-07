MÉS exigeix al Govern que lliuri les claus dels 150 habitatges que l’IBAVI va acabar de construir al març

MÉS per Mallorca exigeix al Govern que lliuri les claus dels 150 habitatges de protecció oficial que l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) va acabar de construir a Mallorca el mes de març i que ara com ara es troben completament buits. «En concret, es tracta de 99 habitatges a Palma, 34 a Marratxí, 9 a Inca, 6 a Puigpunyent i 2 a Artà, la construcció dels quals va ser iniciada la passada legislatura, i que des de fa quatre mesos ja podrien destinar-se al lloguer social, per la qual cosa, davant la greu crisi d’accés a l’habitatge que pateix el país, reclamam que l’executiu els lliuri de manera urgent a usuaris de l’IBAVI», han remarcat.

«D’ençà del mes de març l’IBAVI ha acabat de construir 150 habitatges arreu de Mallorca que, ara com ara, estan encara completament buits», ha denunciat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa. «Parlam de 150 famílies que podrien tenir un lloguer social pagant només el 30% dels seus ingressos i que, per tant, podrien tenir un lloc on viure i podrien arribar a final de mes sense passar pena de si podran fer la compra, pagar l’extraescolar dels infants o fer front a una despesa extraordinària com arreglar la rentadora, ha puntualitzat Rosa.

En aquest sentit, la formació ecosobiranista exigeix al Govern que lliuri les claus d’aquests habitatges, que hi trobi llogaters i que posi en marxa totes les eines disponibles per a posar a l’abast dels usuaris de l’IBAVI aquests pisos. «No pot ser que tenguem 150 pisos de protecció oficial buits amb la greu crisi d’accés a l’habitatge que tenim al nostre país», ha criticat Rosa.

En la mateixa línia, la regidora de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha assegurat que «hi ha 99 famílies de Palma que, en plena emergència habitacional, esperen les claus de ca seva des de fa mesos. El PP, com sempre, no compleix els seus propis terminis i continua sense donar importància al greu problema de l'habitatge».

Per la seva banda, la regidora de MÉS per Marratxí Aina Amengual considera que «la tardança en l'entrega de 34 habitatges de protecció oficial a Marratxí posa de manifest el poc interès del Govern de Prohens en solucionar un dels problemes més greus que pateix la ciutadania, com és l'accés a l'habitatge. A més, en els pressuposts d’aquest any 2024 l’equip de govern municipal actual no ha dedicat ni un euro a polítiques d’habitatge».

Finalment, la regidora de MÉS per Inca Alice Weber ha afirmat que «no s’entén que amb la necessitat vital d’habitatge que patim a Inca, el Govern sembli tenir altres interessos més urgents». «Les persones sense habitatge hauran d’esperar que el Govern torni de vacances per començar a treballar pels drets de les persones? A què esperen?», s’ha demanat Weber. «9 famílies inqueres ja haurien de ser a ca seva i segueixen esperant que el Govern es posi a fer feina pel que és extremadament urgent, concretament, la preocupació més grossa de la ciutadania», ha conclòs.