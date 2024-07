MÉS reclama al govern espanyol esbucar sa Feixina, retornar la casa d’Emili Darder i declarar Es Fortí d’Illetes com a Espai de Memòria

Coincidint amb la visita a Palma del ministre de Memòria Democràtica, MÉS per Mallorca ha demanat a Ángel Victor Torres tres mesures concretes «per avançar en la consolidació de la memòria històrica i reparar de manera digna a les víctimes del franquisme». En concret, el diputat Vicenç Vidal i la consellera insular Catalina Inés han demanat esbucar el monòlit de sa Feixina, retornar la casa d'Emili Darder i declarar Es fortí d'Illetes com a espai de memòria, tres peticions, ha recordat Vidal, emparades per la legislació vigent.

Pel que fa a l'esbucament de Sa Feixina, la portaveu adjunta de MÉS al Consell, Catalina Inés Perelló ha insistit que el monòlit franquista ha estat protegit per l'actual govern insular. No obstant això, Perelló ha remarcat que la llei estatal de memòria si permetria el seu esbucament. «El ministre té una oportunitat per dignificar aquest espai de Palma i retornar la dignitat a les víctimes».

Pel que fa a Es Fortí d'Illetes, Perelló ha insistit que és l'únic centre de repressió, detenció i afusellaments que a Mallorca encara conserva les construccions i els edificis, les dependències carceràries i la fisonomia interior i exterior que tenia durant l'època. «Cal declarar-lo com espai de memòria».

El diputat Vicenç Vidal ha reiterat la petició perquè l'Estat retorni la casa d'Emili Darder a Palma. L'habitatge de Darder va ser requisat i expropiat per les autoritats franquistes. Vidal ha reivindicat «la fi d'un espoli que ja ha durat massa, fruit d'un botí de conquesta i que és un escàndol democràtic». El diputat ha anunciat que, a més de reclamar a l'Estat que retorni l'immoble, s'hauria de crear en aquest edifici «un centre d'interpretació sobre drets humans i civisme».

Finalment, Vidal ha criticat la hipocresia del Govern de Marga Prohens per l'assistència de membres de l'executiu a l'homenatge a les víctimes que avui s'ha celebrat al cementeri de Palma. «Per una banda, deroguen la llei de memòria i per altra venen aquí. No tenen vergonya; són uns hipòcrites», ha conclòs.