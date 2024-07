L'ONG del català acusa el PP d'Eivissa de menystenir la llengua pròpia

El govern del Consell d'Eivissa ha aprovat una proposta motu proprio per eliminar el requisit del català per accedir a la funció pública. Aquesta decisió ha generat una resposta de rebuig immediata per part de la Plataforma per la Llengua, l'ONG del català.

Segons la Plataforma per la Llengua, aquesta decisió arriba en un moment crític per a la llengua catalana, ja que el seu ús social es troba en retrocés. L'entitat subratlla que les institucions haurien de fomentar l'ús del català en lloc de minimitzar-lo, encara més en una situació d'emergència lingüística com l'actual.

Plataforma ha acusat el Partit Popular d'Eivissa, amb majoria absoluta, de mostrar el seu veritable perfil menystenint la llengua pròpia sense estar condicionat per cap soci d'ultradreta, a diferència d'altres institucions de les Illes Balears.

L'entitat ha insistit a dir que el català hauria de ser un requisit indispensable per treballar a l'administració, essent una eina essencial per garantir que els ciutadans puguin ser atesos en català, i complint així el deure de l'administració de preservar els drets lingüístics dels ciutadans.