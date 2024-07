L'Institut d'Estudis Eivissencs insta el Consell a mantenir el català com a requisit

L'Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) ha manifestat la seva «profunda indignació» davant la recent decisió del Consell d'Eivissa. El Ple del Consell, a proposta del grup del Partit Popular (PP), ha aprovat una iniciativa que insta el Govern a modificar la normativa vigent perquè el català passi a ser un mèrit i no un requisit per accedir a la funció pública. Aquesta proposta ha estat aprovada en el marc del Debat de Política General, celebrat anualment pel Consell d'Eivissa.

L'IEE no comprèn la necessitat d'aquesta acció per part del Consell d'Eivissa i critica durament aquesta iniciativa. L'institut subratlla que la institució eivissenca hauria de defensar fermament que el coneixement i l'ús de la llengua catalana, llengua pròpia de l'illa, siguin requisits imprescindibles per accedir a la funció pública. Aquesta postura, segons l'IEE, és coherent amb les pràctiques establertes arreu del món, on es valora el coneixement de la llengua pròpia del territori per accedir a càrrecs públics.

A més, l'IEE considera que el Consell ha de treballar activament per la normalització i promoció del català en totes les seves activitats diàries. L'institut adverteix que accions com aquesta «només serveixen per arraconar la llengua catalana, no només a Eivissa, sinó també en altres territoris on el català és llengua pròpia».

L'IEE fa una crida al Consell d'Eivissa perquè reconsideri la seva posició i treballi en la defensa del català com a part essencial de la identitat i cultura eivissenques.