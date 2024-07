La regidora d'Ara Maó, Catalina Ferrer, deixa el càrrec per motius personals

Després d'uns anys de dedicació a l'Ajuntament de Maó, en les àrees d'igualtat, participació ciutadana i cooperació, la regidora Catalina Ferrer Florit, d'Ara Maó, ha decidit deixar el seu càrrec per motius personals.

Des de l'Agrupació d'Electors Ara Maó han agraït la seva feina per aconseguir fites especialment en l'àrea d'igualtat que, asseguren, ha estat una constant durant tot el temps que ha exercit el seu càrrec. Catalina Ferrer ha estat una figura clau en la promoció de polítiques d'igualtat al municipi, contribuint a la creació d'un entorn més just i inclusiu per a tothom.

L'agrupació ciutadana Ara Maó i els companys i companyes que la integren li «agraeixen profundament la seva dedicació, així com la seva lluita per fer del nostre un món millor. La seva energia i il·lusió han estat fonamentals per aconseguir més eines amb què fer front als reptes de futur».

«Des d'Ara Maó, li desitgem molts encerts en la seva vida personal i laboral, convençuts que seguirà contribuint positivament a la societat des de qualsevol àmbit en què decideixi implicar-se. Gràcies, Catalina, per la teva entrega i compromís amb la nostra comunitat», destaquen.