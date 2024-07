Vidal: «Cal un finançament adequat que acompanyi les mesures de protecció dels menors nouvinguts»

El diputat de Sumar Més al Congrés espanyol Vicenç Vidal ha valorat que el seu grup parlamentari a Madrid, conjuntament amb Coalició Canària i el PSOE, hagi presentat una iniciativa legislativa per a reformar la llei d'estrangeria davant la crisi migratòria dels menors no acompanyats que viuen molt especialment les Illes Canàries.

Vidal ha defensat que des de Sumar Més la posició és «molt clara» i es fonamenta en un model d'acollida «solidari, vinculant i amb finançament suficient» que creu que la reforma de la llei d'estrangeria «sens dubte farà possible malgrat les reticències de la dreta i la ultradreta».

Per al diputat «a les Illes Balears, a les Illes Canàries, a l'Estat i a Europa només hi ha dues actituds possibles davant la crisi migratòria dels menors: la del bàndol partidari dels drets, la solidaritat i la seguretat i la del bàndol dels racistes». En aquest sentit Vidal ha insistit que, en el cas de realitats insulars com la balear, «cal un finançament adequat que acompanyi les mesures de protecció dels menors nouvinguts» i ha advocat per «donar drets i possibilitats als menors, una forma de construir una societat més segura i cohesionada».

Vicenç Vidal ha acabat recordant que és de vital rellevància «generar les oportunitats perquè el que ara són menors no acompanyats siguin adults, a partir de la majoria d'edat als 18 anys, amb possibilitats laborals i de construir un projecte de vida real». Així mateix ha conclòs fent al·lusió a la ILP per a la regularització de 500.000 ciutadans estrangers de l'Estat que «hi viuen i hi treballen però que no tenen plens drets de ciutadania», que ara mateix és al Congrés espanyol i que «necessitarà que el PSOE i la dreta es prenguin seriosament».