MÉS per Palma alerta que la massificació turística posa en risc el patrimoni de la ciutat

En plena campanya turística, la regidora de MÉS per Palma Kika Coll ha presentat en roda de premsa una proposició per al proper ple de l’Ajuntament que insta l’equip de govern a realitzar un estudi sobre els efectes negatius del turisme sobre el patrimoni de la ciutat.

Coll ha destacat la preocupació creixent entre la població sobre la massificació turística i el seu impacte sobre el patrimoni: «El model de turisme de masses que sempre han defensat el PP i el batle Martínez és un problema a tots els nivells, també el patrimonial. Per això és essencial protegir el nostre patrimoni històric i cultural».

«Els darrers vint anys les dinàmiques envers el patrimoni han canviat lleugerament, però els recursos i el pressupost destinats per part de les administracions són encara insuficients. Palma compta amb edificis i espais patrimonials de primer ordre que requereixen mesures de conservació urgents, i alguns d’ells restauracions integrals», ha remarcat.

En aquest sentit, Coll ha subratllat les contradiccions del discurs del batle Jaime Martínez, qui afirma que la ciutat ha millorat en neteja i conservació patrimonial: «És evident que aquestes declaracions no reflecteixen la realitat que vivim diàriament. Si feim una passejada fins i tot més enllà del centre històric, ens adonam que el patrimoni de Palma està en perill».

«La nostra ciutat no està preparada per rebre tanta gent. No tenim bancs, ni fonts, ni ombres suficients als recorreguts turístics més tradicionals. La massificació afecta llocs emblemàtics com el Parc de la Mar i les murades, que es troben en un estat patrimonial lamentable. Les condicions davant la Seu, amb galeres i cavalls envoltats d’aigües brutes i d’excrements, són una mostra clara de la manca de neteja i de manteniment de la ciutat», ha afegit.

L’afluència de gairebé dos milions de turistes a Palma té un impacte negatiu evident sobre el patrimoni i la seva conservació: «Les accions impulsades pel Govern Balear i pel Govern municipal no van a favor de la seva bona conservació».

Per tot això, MÉS per Palma presenta la següent proposta d’acord: «El ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a realitzar un estudi exhaustiu sobre els efectes del turisme sobre el patrimoni de Palma, per poder prendre les accions pertinents per a pal·liar-ne els possibles efectes negatius. Hem de protegir el patrimoni de Palma i assegurar que tant residents com turistes puguin gaudir d’una ciutat ben conservada i respectuosa amb la seva història».