MÉS demana la compareixença urgent de Galmés perquè expliqui la situació del pacte amb VOX al Consell

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha instat aquest diumenge Llorenç Galmés (PP) a convocar un plenari extraordinari on el president de la institució doni compte i expliqui la situació actual del pacte de govern després de les discrepàncies amb els seus socis (VOX). Alzamora registrarà dilluns la petició i confia que la resta de grups de l'oposició avalin la proposta de compareixença de Galmés.

«La situació en la qual ha quedat el govern insular és molt delicada. Els socis del PP han romput tots els pactes al·legant discrepàncies en la política migratòria, i inexplicablement al Consell, en canvi, s'aferren a la cadira i al sou tot i que és aquí on s'atenen els joves i adolescents migrats que arriben a Mallorca», ha assegurat Alzamora.

En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista considera necessària la compareixença de Galmés per tal que pugui explicar en quina situació es troba el pacte i com pensa des de l'IMAS gestionar l'assistència a aquests joves. «Els socis de Galmés parlen obertament de deportar persones, tracten els nouvinguts com a delinqüents i es neguen a acollir infants. Quina garantia tenim que aquests nins i adolescents seran tractats en unes condicions de dignitat?», s'ha demanat Alzamora.

Així, el grup de MÉS per Mallorca al Consell formalitzarà dilluns la petició de compareixença en un ple extraordinari. Alzamora ha remarcat que durant el ple seria adient que el vicepresident de la institució (VOX) també oferís les explicacions oportunes. «Només d'aquesta manera la ciutadania podria saber quines raons mouen els dos partits a mantenir un pacte que ara sembla que no respon a raons ideològiques». En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha reiterat les seves sospites de «raons ocultes». Segons Alzamora, «només des de l'existència d'algun interès obscur s'entén que el pacte continuï vigent». Així, el portaveu ecosobiranista ha remarcat que la raó esgrimida pel partit d'extrema dreta per a rompre els acords de govern a tot l'Estat té una especial incidència al Consell, l'administració que té transferides les competències en matèria de menors: «No s'explica que el Consell, a través de l'IMAS, sigui l'encarregat d'atendre els menors que arriben a Mallorca i que VOX es mantengui en el govern si realment aquesta és la vertadera raó».

Amb tot, i davant la situació d'incertesa, el portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, no ha amagat la seva preocupació i ha assegurat que una vegada més Llorenç Galmés «continua segrestat en mans dels seus socis». Per això, ha reclamat al PP que rompi l'acord de govern i cerqui alternatives per a garantir la governabilitat.