Gili: «Cap feixista ha de condicionar el Govern, els consells o els ajuntaments de les Illes Balears»

El president d’El PI-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili reclama a VOX que «sigui tan valent com diu i deixi els governs de totes les institucions on actualment té qualque responsabilitat». El president s’ha mostrat molt crític amb la formació ultradreta que torna a generar una crisi a les diferents institucions de les Illes Balears.

«Aquesta és l’enèsima crisi que provoca VOX. Ens faria un bé a tots que partissin d’una vegada. Són gent que només desestabilitzen els governs, que només miren per ells i cerquen xiringuitos per tenir paguetes», insisteix Gili. «És hora que ens deixin als mallorquins i als balears fer la feina i la política que ens mereixem i poder negociar com a persones normals i no condicionats sempre per aquests feixistes que no ens fan més que mal», ha sentenciat.

Per altra banda, Gili ha demanat al Partit Popular que no perdi l’oportunitat de treure a VOX de tots els seus governs. «Hem escoltat les declaracions de la presidenta Prohens i pensam que, a part d’alabar tota la feina que han fet, tenen una oportunitat i el deure de treure i rompre tots els acords amb VOX», insisteix Gili. «Cap feixista ha de condicionar els governs, els consells o els ajuntaments de les Illes Balears», ha sentenciat.