Memòria de Mallorca demana al PP que cessi Le Senne i no doni suport a la derogació de la llei de memòria democràtica després de la ruptura amb VOX

L'associació Memòria de Mallorca ha exigit al Govern del PP que retiri de forma urgent el suport a la derogació de la llei de Memòria i Reconeixements Democràtics i que cessi immediatament el president del Parlament, Gabriel Le Senne.



L'entitat ha fet pública la seva petició després que aquest passat dijous el líder de Vox, Santiago Abascal, ordenàs al partit retirar el suport al PP a tots els governs autonòmics. L'associació ha recordat que la llei es va aprovar el 2018 amb el suport del PP, i que ningú ha demanat que es derogui «a excepció del 13% que representa en el Parlament l'extrema dreta de Vox».



«Ara ja no hi ha excuses per mantenir l'acord de derogació ni tampoc per mantenir en el càrrec de president del Parlament a Gabriel Le Senne, protagonista d'uns fets lamentables i contraris a l'estat de dret, en rompre una fotografia de víctimes que varen sofrir greus violacions contra els drets humans», ha afegit l'associació, per després demanar a Marga Prohens que faci «una passa endavant».