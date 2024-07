Prohens dona per fet que Le Senne no continuarà com a president del Parlament

La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), ha donat per fet aquest divendres que Gabriel Le Senne (VOX) no continuarà com a president del Parlament després de la decisió de l'extrema dreta de retirar el suport parlamentari a l'Executiu.

«No s'entendria una altra cosa», ha afirmat la presidenta en una compareixença després que el president de VOX, Santiago Abascal, anunciàs aquest dijous a la nit que el seu partit retirarà el suport al Govern, donant per trencat l'acord que va propiciar la investidura de Prohens el juliol de l'any passat.

Prohens no contempla cap altre escenari atès que la presidència de la Cambra autonòmica era unes de les condicions per a la investidura.

Alhora, la presidenta ha reivindicat que ja no té cap compromís amb els punts pendents de l'acord amb VOX. «El full de ruta ja no són els 110 punts de l'acord d'investidura sinó els 500 del programa electoral del PP», ha remarcat.