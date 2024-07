Galmés diu que la ruptura de pactes amb VOX «no afecta» el Consell de Mallorca i que té un «govern estable»

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha assegurat aquest divendres que els seus socis de govern li han traslladat que la ruptura de pactes de VOX a nivell autonòmic «no afecta» la institució insular.

En declaracions als mitjans, Galmés ha indicat que es continuarà treballant «amb total normalitat» i ha assegurat que actualment el seu govern és «sòlid, estable, de solucions i continua treballant fent canvis a l'illa».

«És un govern que durant aquests quatre anys marcarà un abans i un després davant de les polítiques d'esquerra que hi havia fins ara», ha recalcat.

Pel que fa a les competències que posseeix el Consell per a acollir menors migrants no acompanyats, ha defensat que «sempre serà una institució solidària», de manera que «no deixaran abandonats» els nins que arribin a l'illa.

Tot i això, ha assegurat que el nombre de menors que desembarquen a Mallorca «s'ha multiplicat per quatre els darrers anys i s'està arribant a números màxims d'acolliment». Així, Galmés ha reivindicat «una política migratòria a nivell estatal» i més recursos econòmics, tècnics i personals per tal d'afrontar una situació que, diu, està sent «molt complicada».