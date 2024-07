VOX romp els pactes amb el PP a les Balears

El president del partit d'extrema dreta VOX, Santiago Abascal, ha anunciat que el partit retirarà el suport al Partit Popular al Govern donant per romput així l'acord que va propiciar la investidura de Marga Prohens (PP) el juliol de l'any passat. Fonts de VOX a les Balears havien avançat que acatarien la decisió d'Abascal.

Ho ha anunciat en una compareixença sense preguntes després de la reunió del Comitè Executiu en què ha confirmat que els quatre vicepresidents autonòmics de VOX -a les Balears no són a l'Executiu- presentaran la seva dimissió i el seu partit passarà a exercir oposició a les comunitats autònomes on fins ara governava en coalició amb el PP.

Abascal ha fet una declaració retransmesa en vídeo al final de la reunió del Comitè Executiu que s'havia convocat amb caràcter d'urgència després del vistiplau del PP al repartiment de menors migrants no acompanyats per a alleujar la càrrega de les Canàries.

Segons la proposta de l'Executiu, les autonomies en què PP i VOX governaven en coalició acollirien un total de 110 menors migrants: Aragó, 20; Castella i Lleó, 21 menors; País Valencià, 23; Extremadura, 30; i Múrcia, 30. Les Illes Balears, on el PP governa en minoria gràcies al suport extern de l'extrema dreta per un acord d'investidura, n'acolliria 10. Al PP creuen que trencar els pactes per «acollir entre 10 i 30 menors sona a excusa».