El Consell permet l'aparcament il·legal de Cala sa Nau

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha lamentat aquest dijous que el Consell de Mallorca només ha aixecat una acta d'inspecció després de tenir coneixement de la continuïtat de l'activitat al pàrquing il·legal de Cala sa Nau, a Felanitx.

Alzamora ha acusat el president de la institució de «continuar emparant els infractors i permetre activitats il·legals i no permeses per l'actual ordenament jurídic». De fet, el portaveu ecosobiranista ha recordat que l'explotació de l'aparcament, «és especialment greu, ja que està ubicat en una Àrea Natural d'Especial Interès i, per tant, compta amb una protecció especial». De fet, la parcel·la on es troba el pàrquing no només està qualificada de ANEI, sinó que a l'àmbit territorial està protegit per xarxa natura 2.000, LIC i ZEPA.

Tot i això, i després d'haver presentat dues denúncies davant l'Agència de Defensa del Territori i l'Ajuntament de Felanitx, respectivament, demanant la paralització i clausura de l'aparcament, només s'ha aixecat una acta. «Amb la connivència del Consell, hi ha una empresa explotant un pàrquing il·legal».

És una nova demostració, ha assegurat Alzamora, de la manera de procedir del PP. «El PP ens té acostumats a no actuar davant d'aquest tipus d'infraccions; ho hem vist en el cas de l'agroturisme il·legal de l'exconseller Porsell, el camp de polo de Campos o aquesta mateixa setmana en el cas de l'hotel il·legal del Port d'Alcúdia. Tres casos denunciats per MÉS per Mallorca i que el Consell ha afavorit dilatant els expedients o no actuant». Segons Alzamora, «el PP i, en aquest cas Llorenç Galmés, se situen sempre devora els infractors, ben igual que han fet amb l'amnistia urbanística».

Alzamora també ha criticat l'actitud de la batlessa del municipi que aquest dijous, en tenir coneixement de les denúncies, ha anunciat la seva intenció de legalitzar l'aparcament a través del Decret de Simplificació Administrativa. Una mesura, però, que mentre no estigui en vigor no ha de suposar un eximent per incomplir la llei.

Tant Alzamora com Mestre han exigit la intervenció immediata de les dues administracions, Insular i municipal. Ho han fet en una compareixença des del mateix pàrquing on han pogut comprovar que el negoci il·legal continuava operant amb total impunitat i ocasionant molèsties als veïnats de la zona.