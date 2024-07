[VÍDEO] El PSOE i el PP s'uneixen a VOX per a reprovar el batle de Manacor

Aquest dilluns vespre, el PSOE i el PP han votat a favor de la moció presentada per l'extrema dreta per a reprovar «la manca d'educació i respecte» del batle de Manacor, Miquel Oliver (MÉS-Esquerra), per haver qualificat els dos regidors de VOX d'«ocupes de l'Ajuntament» durant el passat ple de juny. Ho va fer durant el debat d'una moció de l'extrema dreta sobre l'ocupació d'edificis al municipi.

La moció, aprovada amb 12 vots a favor i 9 en contra– exigeix que Oliver es disculpi públicament «pel seu comportament i les declaracions ofensives», cosa que previsiblement no farà.