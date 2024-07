L'STEI Intersindical denuncia la retallada de personal del servei Convivèxit

L’STEI Intersindical ha emès un comunicat per denunciar qualsevol intent de reduir o eliminar els mitjans i professionals del servei Convivèxit, que consideren una eina fonamental per a la bona convivència en els centres educatius.

El sindicat ha subratllat que en una situació «tan delicada com l’actual, amb enormes necessitats a l’hora d’atendre la salut mental dels infants i joves» i altres aspectes que tracta Convivèxit, és «inadmissible» que la Conselleria d’Educació retalli aquest servei amb la supressió de les auxiliars tècniques docents d’Eivissa, Formentera i de Menorca.

«Amb la centralització de tot el personal a Mallorca i una atenció presencial a les altres illes esporàdica, no es pot donar un servei tan efectiu», han previst. «L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar és un element indispensable per a la millora del benestar i la convivència en els centres, a més de ser un referent per al professorat en formació en aspectes com la coeducació, la diversitat sexual i de gènere, així com també en tota casta de protocols i procediments per a fer front a l’assetjament».

El sindicat també ha denunciat que la Conselleria ha decidit que una partida del Fons de Cooperació Territorial es deixi de destinar a Convivèxit, fet que suposa la pèrdua d’una auxiliar tècnica educativa més: «rebutjam la situació de desemparament que suposarà per als centres i les famílies la minva de personal del servei i de pèrdua de qualitat, amb les mancances tan grans de l’alumnat de les Illes», han conclòs.

Cal destacar que segons la memòria elaborada pel mateix servei, durant el curs 2020/21 es van triplicar les peticions d'assessorament associades al malestar emocional, la depressió i les conductes autolítiques dels i les alumnes.