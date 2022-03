Les peticions d'assessorament per malestar emocional i casos d'abús escolar s'han triplicat en el curs 2020/21

Les peticions d'assessorament a l'Institut per la Convivència i l'Èxit Escolar, Convivèxit, associades al malestar emocional, la depressió i les conductes autolítiques s'ha triplicat durant el curs 2020/21, segons la memòria d'aquest servei, que també recull un augment dels casos d'abús escolar respecte el curs anterior, encara que baixi en relació amb el curs previ a la pandèmia, el 2019/19.

Segons ha informat el conseller d'Educació i FP, Martí March, «el curs 2020/21 ha estat un any escolar pandèmic, en el qual l'escola ha estat una institució clau no només en l'àmbit d'aprenentatge, sinó també de socialització, ja que s'ha treballat molt la part emocional».

«Una part que ocupa i preocupa a la Conselleria», ha continuat dient March, qui ha fet valdre la posada en marxa, conjuntament amb la Conselleria de Salut i Consum, d'un Protocol sobre conductes autolítiques que «pretén avançar-se a un problema que existeix per diverses causes no només la pandèmia, i el qual és important donar resposta».

Pel que fa a les causes per les quals els centres han procedit a demanar assessorament emocional per als seus alumnes, van des de situacions viscudes a casa, com la pèrdua de familiars o la falta de treball, fins als efectes derivats de la guerra en Ucraïna. «Els menors es contagien del que es respira i es viu a casa i la guerra, no ajuda», ha explicat el conseller, qui ha apuntat que el perfil de menors afectats per estrès, ansietat o depressió sol ser el dels adolescents d'instituts, entre 13 i 16 anys.

Des de la Conselleria han exposat que entre el març i el juny de 2021 s'obriren 39 protocols d'actuació davant conductes autolítiques, la majoria a Mallorca, en l'etapa d'adolescència i preferentment en les nines.

També s'han activitat i notificat 606 RUMI (Registre Unificat de Maltractament Infantil), 246 més que en el curs anterior.