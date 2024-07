MÉS acusa Prohens de seguir l'exemple de Matas i «donar barra lliure als delictes mediambientals»

MÉS per Mallorca ha acusat el Govern de Prohens d'obscurantisme, manca de transparència i censura per la nova norma de funcionament que prohibeix als agents de Medi Ambient traslladar directament a Fiscalia els presumptes delictes detectats.

El partit ecosobiranista exigeix a la conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural que reverteixi aquesta mesura, permetent que les denúncies tornin a presentar-se al Registre General tal com s'ha fet en les darreres dècades.

La formació ha recordat que aquesta manera de procedir ja es va produir durant el Govern de Jaume Matas, i que es tracta d'una mesura continuista per «donar barra lliure als delictes mediambientals i que els de sempre puguin fer el que els hi dona la gana en contra de la normativa i de l'interès general».

Segons ha apuntat Ferran Rosa, diputat de MÉS per Mallorca, «aquesta mesura va en contra del criteri de transparència i afavoreix l'obscurantisme, a la vegada que suposa una vocació de censura i dirigisme per part dels càrrecs polítics damunt els tècnics i demostra la nul·la voluntat de perseguir els delictes mediambientals per part del Govern de Prohens».

Per aquests motius, MÉS per Mallorca ha exigit que es faci enrere aquesta nova norma de funcionament i que les denúncies dels agents de Medi Ambient tornin a presentar-se al Registre General, garantint així la transparència i la persecució efectiva dels delictes mediambientals.