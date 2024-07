MÉS per Palma denuncia l'abandonament del PP a les festes populars de Palma, com Canamunt i Canavall

MÉS per Palma denuncia que el govern municipal del Partit Popular, liderat pel batle Jaime Martínez, no dona suport a les festes populars de la ciutat, augmentant les traves per a la seva autorització o fent ghosting institucional a les sol·licituds ciutadanes. En concret, el col·lectiu Orgull Llonguet ha denunciat a través de la xarxa social X que fa més d'un mes que varen fer la sol·licitud per celebrar Canamunt i Canavall —la festa que aquesta entitat duu a terme cada any al Parc de la Mar on s'enfronten els dos bàndols en pistoles d'aigua—, que el consistori encara no ha respost i no saben si la podran dur a terme.



Miquel Àngel Contreras, regidor de MÉS per Palma, ha declarat que «és inadmissible que l'actual govern municipal tengui més cura dels interessos del turisme de masses que de les iniciatives que donen vida a Palma i que reforcen el seu teixit social. Tenen temps per reunir-se amb AENA, amb els turoperadors a Berlín i amb els restauradors per ampliar terrasses, però no amb la gent que cuida i dinamitza la ciutat dia rere dia, els veïnats i les veïnades. Cada festa, cada activitat ciutadana, són una expressió de la identitat i de l'estima de la ciutadania per Palma. No podem permetre que la burocràcia i la manca de suport del govern del PP ofeguin aquesta riquesa».



Des de Més també critiquen la retirada de la convocatòria per a entitats ciutadanes per a activitats d'estiu i per a Sant Sebastià. Expliquen que «les entitats han rebut un correu de l'Ajuntament augmentant el termini per a presentar les sol·licituds a 25 dies hàbils, el que suposa només un mes i mig d'antelació». Diuen que moltes d'aquestes iniciatives són espontànies i es basen en el voluntariat, i per això «decisions com aquesta dificulten molt la Participació Ciutadana i la tasca de les entitats, que s'afegeixen a la nombrosa burocràcia per autoritzar mercadets i altres activitats».



Més per Palma presentarà una moció al pròxim Ple on reclamarà que «es redueixin els terminis per presentar les sol·licituds, que es reforcin tant el personal de l'àrea de Participació Ciutadana com els recursos que l'Ajuntament destina a donar suport a les iniciatives populars, i que doni suport de forma urgent a la celebració de la festa de Canamunt i Canavall».



Miquel Àngel Contreras ha afegit que «és fonamental que es redueixin les traves burocràtiques i que es proporcionin els recursos necessaris perquè totes les entitats ciutadanes puguin dur a terme les seves activitats amb la seguretat i el suport que mereixen. És una qüestió de justícia i de respecte cap a totes aquelles persones que, amb el seu esforç desinteressat, fan de Palma una ciutat viva i cohesionada».



«Palma és una ciutat dinàmica, amb un ric teixit social, cultural i veïnal que genera una gran quantitat d'activitats en els seus barris i pobles. Els darrers anys han proliferat noves iniciatives ciutadanes de base popular que s'han sumat a les festes de barri més tradicionals. Confraries, moviments festius populars, correfocs -amb un creixement notable de les Colles de Dimonis-, i altres activitats alternatives i autogestionades per diferents col·lectius socials, han enriquit el calendari festiu de la ciutat. Aquesta sinergia reflecteix una societat activa i compromesa que viu i estima Palma, contribuint a la creació de vincles comunitaris fonamentals per a la cohesió social. El PP i el batle Martínez no estan a l'altura del seu càrrec perquè donen l'esquena i posen traves a aquestes iniciatives».

MÉS per Palma fa una crida al govern municipal del Partit Popular perquè prengui mesures immediates. «És imprescindible que les institucions públiques contribueixin a la recuperació d'espais públics per a la ciutadania, la creativitat cultural i artística, i els processos de socialització, especialment en una ciutat tan turistitzada com la nostra», ha conclòs Contreras.