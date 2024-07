MÉS, sobre el pàrquing il·legal de Cala sa Nau: «El PP i Galmés se situen sempre devora els infractors»

MÉS per Mallorca i el Bloc per Felanitx han presentat dues denúncies davant l'Agència de Defensa del Territori i l'Ajuntament de Felanitx per demanar la paralització i clausura de l'aparcament il·legal que l'empresa concessionària del servei municipal de platges explota de manera fraudulenta al municipi.

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, acompanyat pel portaveu del Bloc per Felanitx, Miquel Lluís Mestre, ha explicat aquest dimarts dematí que l'explotació de l'aparcament «és especialment greu, ja que està ubicat en una Àrea Natural d'Especial Interès i, per tant, compta amb una protecció especial».

La parcel·la on es troba el pàrquing no només està qualificada d'ANEI, sinó que en l'àmbit territorial està protegida per xarxa natura 2.000, LIC i ZEPA. Així mateix, existeix degudament constatat l'àmbit d'interès comunitari 1240 'penya-segats en vegetació de costes mediterrànies amb Limonium spp. Endèmics'.

Des de la formació han demanat de manera formal i a través d'una denúncia davant l'ADT la paralització de l'activitat i la clausura del pàrquing. Alzamora ha exposat que «el PP ens té acostumats a no actuar davant d'aquest tipus d'infraccions; ho hem vist en el cas de l'agroturisme il·legal de l'exconseller Porsell, el camp de polo de Campos o aquesta mateixa setmana en el cas de l'hotel il·legal del Port d'Alcúdia. Tres casos denunciats per MÉS per Mallorca i que el Consell ha afavorit dilatant els expedients o no actuant».

Per tot això, el portaveu ecosobiranista ha acusat el PP i, en aquest cas, Llorenç Galmés, de situar-se «sempre devora els infractors, ben igual que han fet amb l'amnistia urbanística». També ha criticat l’actitud de la batlessa del municipi, Catalina Soler, qui en tenir coneixement de les denúncies ha anunciat la seva intenció de legalitzar l’aparcament a través del Decret de Simplificació Administrativa.

En la mateixa línia, Mestre ha criticat la connivència del PP local: «el pàrquing no només infringeix la normativa insular sinó que a més tampoc disposa dels permisos municipals, concretament de llicència d'activitat». «És inaudit que la batlessa doni cobertura a un negoci il·legal. Exigim no només la clausura sinó que doni explicacions. Felanitx no pot estar en mans dels qui ajuden els infractors», ha manifestat.