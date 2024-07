El batle de Deià demana explicacions a Cort per la falta de respecte al topònim del seu poble

Lluís Apesteguia, batle de Deià, ha escrit una carta dirigida al batle de Palma, Jaime Martínez, arran del maltracte als topònims dels pobles de Mallorca que s'ha pogut observar en la Fira d'estiu ubicada fins aquest diumenge al Parc de la Mar de Ciutat.

«Vos escric arran d’una notícia publicada pel digital dbalears.cat» comença Apesteguia, «comprendreu que ens estranyi que un esdeveniment a un espai públic i tan emblemàtic com el Parc de la Mar falti així al respecte a la legislació i també, en el nostre cas, a la decisió plenària de l’Ajuntament de Deià que va decidir normalitzar i normativitzar el nom oficial del nostre municipi, que té una sola forma i és la catalana».

En la carta, el batle de Deià adjunta una de les fotografies que il·lustren la notícia on es pot observar l'escut del municipi i el nom escrit com a Deyá. «Desconec quina és la participació de l’Ajuntament en la Fira, però com que l’espai és de la seva titularitat i l’ha hagut d’autoritzar, vos preg que poseu remei a aquest despropòsit, per responsabilitat i lleialtat interinstucional», ha insistit Apesteguia.