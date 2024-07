Sumar inicia una ruta de reunions per a implantar-se als municipis de les Balears

Aquest dissabte, Sumar ha iniciat la ruta per municipis per a començar a establir grups de treball de cara a la implantació del partit de Yolanda Díaz a les Balears. Les primeres reunions han estat a Alcúdia i a Pollença.

Fonts del partit han indicat que han volgut «aprofitar l'impàs dels mesos d'estiu per a conformar nuclis de militància que es puguin transformar en els pròxims mesos en agrupacions municipals. És necessari que cada poble de les nostres illes tengui un referent polític al qual acudir en les urnes que sigui capaç de fer front als reptes als quals s'enfronta la nostra societat, com ja estam fent des del Govern de coalició estatal, com són les condicions precàries dels treballadors de l'hostaleria, la massificació turística, les condicions d'ensenyament del professorat o el canvi climàtic».

«Volem garantir a tots els votants progressistes que en 2027 s'acaben les polítiques en contra de la nostra terra, en contra de la Memòria Democràtica i del català del Govern del PP i VOX. S'ha acabat això de baixar-los impostos als rics mentre hem d'endeutar-nos via crèdits per a sufragar serveis com el transport públic», han remarcat.

Censura a les declaracions de Martí March

D'altra banda, aprofitant la reunió de treball a Pollença, des de Sumar censuren les declaracions del batle Martí March a favor del lloguer turístic: «Entenem que el PP faci polítiques a favor dels lobbies que precaritzen les vides de la ciutadania, però no entenem que el PSIB també ho faci».

«El diagnòstic sobre el problema de l'habitatge és clar des de fa anys. Pollença, per exemple, és el tercer municipi d'Espanya amb major percentatge de pisos turístics, un terç d'ells, a més, fora d'ordenació que el PP vol ara legalitzar amb la seva amnistia urbanística», han explicat.

Per això, consideren que «cal tenir valor per a enfrontar-se a les patronals immobiliàries i de lloguer turístic. Reiteram que aquesta submissió als poderosos en 2027 s'acaba, hi haurà Govern progressista a les Illes i Sumar formarà part d'ell. S'aplicarà la Llei d'Habitatge a les Balears i regularem els preus de lloguer per a posar fi a aquests abusos».