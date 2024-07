MÉS denuncia que el Consell permet a un hotel il·legal d'Alcúdia operar tot i no tenir llicència

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora ha criticat avui la connivència de la institució amb l'oferta il·legal i ha denunciat que el Departament de Turisme manté obert des de fa dos mesos un hotel sense llicència. Segons ha denunciat Alzamora tot i l'existència d'un decret que ordena la paralització i clausura de l'activitat del 'Botel Alcudiamar', l'establiment turístic continua operant amb normalitat. De fet, tant la pàgina web de l'establiment com altres plataformes permetien ahir realitzar reserves. Encara més, les comprovacions realitzades demostren que l'activitat és frenètica i alguns dies l'ocupació és del cent per cent.

Davant d'aquesta situació, Alzamora ha denunciat la permisivitat del Consell amb l'oferta il·legal i l'incompliment de les seves pròpies resolucions. «És inaudit que després de dictar una ordre de tancament no s'hagi fet un seguiment i i aquest establiment continuï funcionant dos mesos després». En aquest sentit, Alzamora ha criticat avui la submissió del president del Consell al sector hoteler i ha censurat que tota l'acció del govern insular estigui supeditada a servir i ajudar la indústria turística. «La inacció del Consell només s'entén des de la perspectiva de continuar gestionant al servei dels hotelers, els turistes i no dels residents».

Segons el líder insular de MÉS per Mallorca «la deixadesa de funcions deixa entreveure que el canvi de discurs del PP pel que fa al decreixement només és postureig i una resposta davant la creixent contestació ciutadana». De fet, ha recordat que en aquest cas, el Consell ha actuat com en el cas de l'agroturisme il·legal de l'exconseller Porsell o com en el cas del camp de polo de Campos. «Galmés només actua si ha pressió mediàtica».

En aquest cas concret, Alzamora remarca que la situació ara és «extremadament greu», ja que una sentència judicial ha confirmat que el 'Botel Alcudimar' no disposa de llicència i obliga el Consell a adoptar les mesures pertinents. És a dir, clausurar el local. Tot i que el Consell ha dictat el tancament, no ha fet res per fer efectiva la mesura, ha censurat Alzamora. Avui mateix l'hotel encara figura al registre d'empreses i activitats d'establiments turístics d’on hauria d'haver estat donat de baixa. «El compromís del PP en la lluita contra la massificació i l’oferta il·legal és nul», ha conclòs Alzamora.