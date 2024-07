MÉS per Porreres lamenta que la fossa comuna continuï sense senyalitzar tres anys després de la seva exhumació

MÉS per Porreres posa el focus en l’estat actual d’una de les principals fosses comunes documentades i obertes a Mallorca amb víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista. En concret, la formació alerta que, tres anys després d’haver finalitzat les tasques d’exhumació, la fossa encara no s’ha senyalitzat degudament i passa absolutament desapercebuda dins el Cementeri de Porreres.

La llei per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme preveu que les fosses s’han de senyalitzar, preservar i inscriure en el catàleg de béns d’interès cultural o de béns catalogats. Per això, MÉS per Porreres ha liderat la petició de l’Ajuntament, aprovada per unanimitat a través d’una moció de MÉS en el darrer ple municipal, per a què el Govern es comprometi a iniciar els tràmits i complir amb la llei de fosses.

Segons el portaveu de MÉS per Porreres, Sebastià Lliteres, «no podem deixar les feines a mitges. La fossa del cementeri de Porreres és un punt clau per entendre la història recent d’aquesta Comunitat. S’hi varen exhumar 114 cossos de víctimes de la repressió i ara toca, d’una vegada, dignificar l’espai i fer difusió de la memòria de les víctimes exhumades a Porreres».

La moció de MÉS també ha aconseguit que l’Ajuntament, per unanimitat, s’oposi a la derogació de la Llei de Memòria i que reclami al Govern la instal·lació de pedres de la memòria en record dels regidors de l’Ajuntament porrerenc assassinats durant la Guerra Civil.