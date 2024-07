Més per Menorca vol que el Consell es comprometi a continuar impulsant polítiques a favor de la diversitat sexual

La portaveu de Més per Menorca al Consell Insular, Noemí Garcia, ha enregistrat una proposta d'acord perquè el ple de la institució insular reafirmi el seu compromís en la defensa dels drets de les persones LGTBIQA+.

Aquest any, l’equip de govern del Consell Insular no ha celebrat cap acte institucional entorn de la celebració de l’Orgull LGTBIQA+ com s’havia fet en els mandats anteriors. Fins ara, quan arribava el 28 de juny, a l’entrada de la seu de Maó es llegia un manifest firmat per tots els partits amb representació i les entitats involucrades per mostrar el suport de la institució amb el col·lectiu.

Davant aquest fet, el partit menorquinista ha considerat oportú reafirmar el compromís del Consell Insular a «donar continuïtat a les polítiques públiques en matèria de diversitat sexual, per tal que l'orientació sexual o la identitat de gènere no siguin motiu de discriminació ni rebuig, i que les administracions esdevinguin un mur de contenció per aturar els discursos d'odi».

Noemí García manifesta que «en un context de creixement de l'extrema dreta, que amenaça de fer retrocedir els drets que han costat tant de conquerir i que amb discursos d'odi legitima i fomenta les discriminacions i les agressions; és més necessari que mai que es condemni enèrgicament qualsevol exercici de discriminació contra les persones LGTBIQA+ i els seus drets fonamentals». Per a la portaveu menorquinista, «els nostres carrers, escoles, centres de treball, espais d'oci i llars han de ser espais on tothom pugui viure amb seguretat, dignitat i orgull».

Des de Més per Menorca expliquen que la defensa dels drets de les persones LGTBIQA+ «no és cosa d'un dia, d'una setmana o d'un mes», per això anticipen que «les propostes per protegir les fites aconseguides fins ara i per continuar avançant fins a una igualtat real de totes les persones seran constants durant aquest mandat».