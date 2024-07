El senador d'Eivissa i Formentera demana eliminar els programes de tauromàquia de RTVE

El senador d'Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, demanarà en la pròxima Comissió de Radiotelevisió Espanyola (RTVE), de la qual és membre, que l'ens públic «deixi d'emetre programes sobre tauromàquia o corregudes de toros». El senador, que recentment va participar en una moció contra aquesta pràctica, ha denunciat que «no és cultura, sinó una forma de maltractament animal». Per aquest motiu, reclamarà que s'elimini de la programació de la televisió i la ràdio pública qualsevol programa destinat a fomentar o difondre la tauromàquia.

Ferrer ha mostrat també la seva preocupació pel fet que aquests programes s'emeten en horari infantil i són recomanats per a menors a partir de set anys. És el cas de Tendido Cero, que s'emet per TVE tots els dissabtes a les 14 hores. «No podem tolerar que es presenti d'una forma normalitzada la tortura animal com a espectacle a boixos i boixes de tan curta edat», ha destacat el senador. Ferrer també vol que s'elimini de la programació el pòdcast Espacio Toro, només disponible en la secció web de RTVE i que es presenta com a «programa educativo y de entretenimiento».

El senador ha lamentat que la tauromàquia quedés fora de la Llei de Benestar Animal, aprovada l'any 2022 i que estableix penes de sis mesos fins a quatre anys de presó per a les persones que maltractin els animals: «És totalment hipòcrita que, d'una banda, es castigui amb contundència el maltractament d'animals de companyia i, de l'altra, es permeti torturar braus, clavar-los punxes i fer-los sagnar i a més a més convertir-ho en un espectacle que es retransmet per la TVE pública».

D'altra banda, Juanjo Ferrer ha criticat que el Parlament de les Illes Balears hagi aprovat permetre als menors d'edat assistir a les corregudes de toros, gràcies a l'acord de PP i VOX per a modificar la llei. «D'aquesta manera, la ultradreta incompleix clarament les objeccions que ha formulat el Comitè Internacional dels Drets dels Nens en compliment de la convenció ratificada per Espanya als anys noranta, on s'establia clarament que s'ha d'evitar 'exposar als menors d'edat a violència, inclosa l'exercida contra els animals'». «És una mostra més del retrocés que vivim a les nostres illes, on en lloc d'avançar cap endavant, cada vegada es fan més passes endarrere», ha afirmat.