CCOO: «Hem d'aturar la massificació turística per aturar la precarietat»

Comissions Obreres de les Illes Balears ha compartit una valoració relativa a les dades d'atur i afiliació, publicades aquest dimarts pel Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social de l'Estat espanyol.

Les dades mostren que al mes de juny:

L’ atur registrat es xifra en 26.369 persones. Respecte al mes de maig, l’atur ha davallat en termes absoluts en -373 persones, mentre la variació relativa ha estat del -1,39 %.

registrat es xifra en 26.369 persones. Respecte al mes de maig, l’atur ha davallat en termes absoluts en -373 persones, mentre la variació relativa ha estat del -1,39 %. Pel que fa a la variació anual tenim una disminució del -6,9 % amb un total de -1.955 aturats

menys que al mes de maig del 2023.

tenim una disminució del -6,9 % amb un total de -1.955 aturats menys que al mes de maig del 2023. Per sectors , l’atur disminueix en indústria i serveis; la baixada més important es produeix a Serveis (-382), seguida d’Indústria (-28), creix a Construcció (+33) i Agricultura (+4) i es queda igual a Sense Ocupació Anterior (0).

, l’atur disminueix en indústria i serveis; la baixada més important es produeix a Serveis (-382), seguida d’Indústria (-28), creix a Construcció (+33) i Agricultura (+4) i es queda igual a Sense Ocupació Anterior (0). Respecte al mes de juny de l’any 2023 el nombre de contractes ha disminuït (-6.338; -12,88%).

Segons ha considerat el sindicat, les dades publicades no indiquen cap millora en la situació de precarietat dels treballadors i treballadores de les Illes Balears. «Queden molts elements que precaritzen el nostre mercat laboral, com són les mitges jornades involuntàries, les faltes d'alta en la seguretat social o el respecte dels temps de descans que succeeixen en temporada alta».

«Les empreses obtenen cada vegada més beneficis, degut a l’arribada de més turistes i més despesa per turista, però els salaris no són suficients per viure. Les càrregues de feina abusives, la falta de personal, el preu de l’habitatge que no deixa de pujar, el cost de la cistella de la compra i la saturació del nostre territori, amb més contaminació i residus, són el resultat d’un model en crisi i insostenible», denuncien des de CCOO.

«Aquesta situació, més que alarmant, no se revertirà únicament amb la participació dels i les empresàries. Exigim al Govern de les Illes Balears que es posi a resoldre els problemes reals de la classe treballadora amb negociació real amb els sindicats. És capital que es limiti l’arribada de persones a la nostra terra, alhora que és urgent que es declari zona tensionada a tot el territori de les Illes Balears i que es desplegui l'existent llei d’habitatge per tal de posar en circulació aquells habitatges que estan buits», conclouen. «En definitiva, hem d’aturar la massificació per aturar la precarietat».