Exigeixen la paralització immediata de l'activitat dels tres edificis de lloguer vacacional il·legal de Palma

El Grup Socialista al Consell de Mallorca exigeix als serveis d’ordenació turística de la institució la paralització immediata de l’activitat il·legal, i per tant delictiva, als 3 edificis de Palma que es dediquen íntegrament al lloguer vacacional. Un mes després de la denúncia pública dels Socialistes de Palma, per l’activitat il·legal als plurifamiliars de Gaspar Bennàzar, Pare Guillem Vives i Aragó, tots tres al bell mig de Palma, una informació periodística confirma que tots tres mantenen l’activitat, malgrat els anuncis d’incoació d’expedient que les administracions implicades, Ajuntament de Palma i Consell de Mallorca, van manifestar després de les denúncies dels Socialistes.

«Aquests establiments il·legals no poden seguir funcionant ni un dia més, amb impunitat», ha afirmat la portaveu socialista al Consell, Catalina Cladera. Es tracta d’una activitat il·legal que es realitza malgrat la incoació d’expedients, que reporta un lucre totalment il·legítim a l’únic propietari dels tres immobles, i que, en conseqüència, ja hauria de estar aturada, de manera cautelar, pel servei d’Ordenació Turística del Consell de Mallorca.

Per a Cladera, Galmés i Marcial Rodríguez són els grans responsables que a Palma es violi la llei en matèria d’allotjament turístic: «ells tenen plenes competències per regular els allotjaments vacacionals, i que voluntàriament no hagin actuat en aquest cas flagrant a Palma demostra la nul·la voluntat de fer complir la llei». Cladera destaca la «hipocresia» de Galmés i Marcial Rodríguez en matèria turística, amb un Pla de xoc contra l’allotjament turístic irregular que es va anunciar el passat mes de setembre sense que s’hagin conegut resultats palpables. Recentment el Consell ha tornat a fer un nou globus sonda, amb un titular de premsa que parlava de 2.500 inspeccions a establiments turístics durant l’estiu, «unes inspeccions que el Consell és impossible que pugui realitzar amb els efectius de què disposa i que només va servir per que Galmés ho inclogués com a un paràgraf més del seu discurs de Política General, però sense cap voluntat d’acompliment», ha afirmat Cladera.

De fet, l’existència d’uns edificis de lloguer vacacional il·legals a Palma, denunciats i expedientats, i que malgrat això segueixen comercialitzant-se amb total impunitat, representa la «metàfora perfecta» de la política turística de PPVOX al Consell: «anuncien grans plans i limitacions per quedar be, per fer veure que actuen sota l’aparença del rigor legal i grans titulars de decreixement, però a l’hora de la veritat fan màniga ample per seguir fomentant la massificació, l’especulació i el capitalisme dels seus amics», ha dit Cladera, qui ha recordat el tracte de favor de la institució insular en el cas de l’agroturisme de l’ex batle i ex director general del Govern, Jaume Porsell, a Andratx, que després de ser expedientat per no comptar amb permisos ni llicències per l’obertura del seu local, ara el Consell segueix el tràmit per a la concessió de l’interès general de l’activitat.