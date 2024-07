Augmenten un 46% els delictes d'odi a les Illes Balears, més de la meitat per racisme i LGTBIfòbia

L'Informe sobre l'evolució dels delictes d'odi a l'Estat espanyol, presentat aquest dilluns pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, revela que l'any 2023 es van investigar més un total de 57 infraccions penals i incidents d'odi a les Balears, dada que suposa un increment del 46% respecte a l'any 2022.

Segons l'informe, a les Illes Balears els delictes d'odi per racisme i xenofòbia (24) són els més nombrosos i representen el 42,11% del total de denúncies, seguits dels delictes per ideologia (11) i els comesos en els àmbits de l'orientació sexual i identitat de gènere (8). Destaca un increment del 26% (de 19 a 24) en els casos de racisme i xenofòbia. En la mateixa línia, les investigacions per delictes d'orientació sexual van passar de 2 a 8 casos.

En l'àmbit estatal, es van investigar un total de 2.268 infraccions penals i incidents d'odi a Espanya, que suposa un increment del 21,3% respecte a 2022. Pel que fa a la tipologia delictiva, les amenaces (433) i les lesions (376) són les més freqüents, seguides per la promoció a l'odi (200), les injúries (157) i els danys (130).

L'informe s'ha presentat durant la quarta reunió de la Comissió de Seguiment del 'II Pla d'Acció de Lluita contra els Delictes d'Odi 2022-2024', elaborat per l'Oficina Nacional de Lluita contra els Delictes d'Odi (Ondod) a partir de les dades facilitades al Sistema Estadístic de Criminalitat (SEC) per la Policia Nacional, Guàrdia Civil, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, Policia Foral de Navarra i policies locals.