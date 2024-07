MÉS per Palma demana incorporar l’espai entre el mar i la via de cintura a la Zona de Baixes Emissions, incloent-hi tot l’Eixample

MÉS per Palma ha presentat aportacions a la proposta de Zones de Baixes Emissions de l’Ajuntament de Palma. La formació considera que el projecte del Partit Popular, que es limita al Centre Històric, no suposa cap avanç en la reducció d’emissions, ni representa cap millora cap a la mobilitat sostenible de la ciutat. Els sobiranistes demanen incorporar a la ZBE tot l’espai entre la via de cintura i el mar, així com que s’hi prohibeixi l’accés als vehicles de lloguer.

El regidor Miquel Àngel Contreras denuncia que «les Zones de Baixes Emissions es limitaran al Centre Històric, una de les zones amb menys emissions de la ciutat gràcies a l’ampliació dels ACIREs dels darrers anys. Pensam que s’haurien de fer allà on hi ha el gruix de la mobilitat de Palma, que no és precisament en el Centre». A més, Contreras ha destacat que «pel que fa al mateix Centre Històric la proposta és ridícula. S’hauria pogut avançar en el repartiment de mercaderies d’una forma més sostenible, impulsant-hi l’ús dels vehicles elèctrics i de més petites dimensions, com ja fan moltes altres ciutats i països europeus», ha apuntat el regidor.

És per això que, a les seves aportacions al projecte, MÉS per Palma aposta per incorporar tot l’espai entre el mar i la via de cintura a les ZBE, incloent-hi tot l’Eixample. A més, demana que s’estudiï la incorporació en el futur a les ZBE dels barris amb problemàtiques singulars de trànsit, com Son Rapinya, Es Molinar i d’altres. En tot cas, sol·licita que es tengui en compte com a Zona d’Especial Sensibilització l’àmbit escolar de la zona de Son Rapinya, vista l’alta densitat de trànsit i els greus problemes de congestió que s’hi produeixen.

A més, i com a una altra mesura per reduir la circulació de vehicles i lluitar contra la massificació turística, la formació demana que es prohibeixin a totes les ZBE l’accés, la circulació i l’estacionament de vehicles de lloguer dels no residents. «Des de MÉS ja plantejàrem al ple del passat mes de març que se n’aprofitàs la implantació per prohibir-hi la circulació dels cotxes de lloguer, però el Partit Popular no està disposat a fer-ho, i hi va votar en contra», ha assenyalat Contreras. La formació també demana que els vehicles de clients amb pernoctació a establiments hotelers o similars només puguin accedir a les ZBE quan disposin del distintiu corresponent, i sempre i quan l’establiment compti amb un aparcament propi.

Contreras considera el projecte de ZBE del PP, en cas de materialitzar-se, seria «una nova oportunitat perduda perquè Palma avanci cap a una ciutat més sostenible, amb un aire més net i, per tant, amb més qualitat de vida. Amb la dimissió de dos alts funcionaris de l’àrea de Mobilitat ha quedat clar que l’equip de govern no tenia cap intenció de fer una proposta que reduís les emissions a Palma. La proposta de ZBE de Martínez denota la falta de valentia pròpia d’uns governants que s’alineen amb els postulats negacionistes de l’emergència climàtica propis de l’extrema dreta».