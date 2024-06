El Govern destinarà més de 75 milions d'euros a subvencionar la «competitivitat en l’àmbit turístic»

El Consell de Govern ha autoritzat a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports a ampliar el crèdit i modificar la convocatòria per a la concessió de subvencions per finançar actuacions per a la «millora de la competitivitat i la capacitat d’adaptació del territori de les Illes Balears en l’àmbit turístic», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea amb Next Generation EU. En concret, es pretén incorporar al programa I el romanent de crèdit de 4.239.562,63 euros del programa II i ampliar el crèdit de la convocatòria en 14.944.565,91 euros per destinar-ho íntegrament al programa I.

L’ampliació de crèdit i el traspàs entre programes suposa que el crèdit total assignat a la convocatòria sigui de 75.432.598,91 euros. Això significa que el programa I del PRTR s’incrementarà en 19.184.128,54 milions d’euros.

Actualment, aquesta línia d’ajuts del Fons Next Generation EU per a entitats locals i consells insulars s’ha atorgat a 46 projectes per un import total de 56.248.470,37 euros. La modificació i augment del crèdit disponible suposarà un increment en el nombre de beneficiaris d’aquestes ajudes i es preveu que, en total, es superin els 80 projectes subvencionats.