MÉS acusa Galmés d'invisibilitzar el Consell i renunciar al traspàs de més competències

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha expressat una profunda decepció amb la gestió del govern PP-VOX durant el primer any de mandat, afirmant que la institució «ha perdut entitat i s'ha tornat petita». Alzamora ha destacat que el govern presidit per Llorenç Galmés «ha replicat el model de Maria Salom i el Consell ha començat a diluir-se i fer-se invisible».

Durant el debat de política general, Alzamora ha recriminat a Galmés que no hagi iniciat cap negociació per transferir les competències de Transport Terrestre o Agricultura. Segons Alzamora, «la millora de la mobilitat passa inexorablement per assumir les competències en matèria de transport terrestre. Només d'aquesta manera el Consell podrà dissenyar i executar de manera ordenada i global un sistema públic de transport que integri, a més, a la xarxa de Serveis Ferroviaris de Mallorca».

El portaveu ecosobiranista ha centrat les seves crítiques en la manca de projecte del govern de Galmés, acusant-lo d'actuar com a «cap de l'oposició a l'oposició». Segons Alzamora, «mai cap govern havia fet tants esforços i havia dedicat tant de temps a aquesta tasca. Vostè, el seu partit i la dreta franquista que li dona suport han convertit la diferència ideològica en un atac permanent i una confrontació constant que només cerca tapar la seva manca de projecte». Alzamora també ha assenyalat que davant la manca d'idees, Galmés ha optat per assumir les dels seus socis.

Alzamora ha recordat la censura aplicada per Galmés al còmic homenatge a les Kelly's i ha lamentat «el festeig» amb l'extrema dreta. «Sota la seva presidència, en aquesta mateixa sala hem hagut d'escoltar proclames feixistes que intentaven justificar la guerra civil, la dictadura i la repressió. I també sota la presidència de Galmés, el Consell de Mallorca ha protegit el monòlit franquista de Sa Feixina. Palma manté el monument de la vergonya perquè vostè ho va decidir», ha afirmat.

El portaveu de MÉS per Mallorca ha aprofitat la seva intervenció per recordar la implicació de tres exconsellers en diferents escàndols. «Tres consellers que van prendre possessió el dia de la seva investidura i han acabat dimitint envoltats per l'escàndol: la senyora Bonet, acusada d'un presumpte cas de desfalc; la senyora Sánchez, qui va renunciar envoltada per una sèrie d'incompatibilitats; i més recentment el senyor Porsell, acusat d'una sèrie d'irregularitats urbanístiques. Tres casos, i alerta, no en siguin quatre amb la senyora Riera, beneficiària de dos sous públics», ha emfatitzat.

Alzamora ha mostrat la seva preocupació pel fet que el PP hagi posat la institució «al servei dels poderosos i de l'especulació». En aquest sentit, ha criticat el Decret d'Amnistia Urbanística, «una norma feta a mida dels infractors, que desprotegeix el territori i les persones que compleixen la legalitat». També ha criticat la privatització del servei de les estacions d'ITV, assenyalant que «aquest model que vostès volen implantar ja funciona a Madrid i el País Valencià, i són els més cars de tot el territori estatal».

Altres aspectes que han marcat l'inici del mandat, segons Alzamora, són la injecció de 43 milions d'euros a Tirme, la negació del canvi climàtic, la reversió de les mesures per combatre'l, l'eliminació de l'estructura institucional per combatre la violència de gènere, la manca de defensa del col·lectiu LGTBI i la revifada del conflicte lingüístic. També ha lamentat l'eliminació de les ajudes a les famílies i els retalls en joventut.

Finalment, Alzamora ha criticat el model territorial del PP basat en l'ampliació de carreteres. «Treuen pit d'ampliar el nombre de carrils a la via de cintura i a l'autopista de l'aeroport; una mesura que descarten tots els experts i que suposa una inutilitat per reduir les congestions de trànsit». Ha subratllat que només MÉS per Mallorca ha defensat mesures de decreixement mentre els partits del govern actual han afavorit l'expansió del turisme. Alzamora també ha defensat la política lingüística dels darrers anys, reivindicant el paper dels grups de l'oposició en la salvaguarda de les ajudes a la promoció del català.