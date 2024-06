Vicenç Vidal és l'únic diputat del grup de Sumar que vota a favor del reconeixement de Kosovo al Congrés

Vicenç Vidal, diputat del grup de Sumar, ha destacat aquest dijous en el Congrés dels Diputats per ser l'únic membre del seu grup parlamentari en votar a favor del reconeixement de la República de Kosovo. Vidal ha manifestat el seu compromís amb el dret a l'autodeterminació dels pobles d'arreu del món, defensant el seu vot com una expressió de les seves conviccions sobiranistes i internacionalistes.

A través del seu compte de Twitter, Vidal ha explicat: «Fa una estona al @Congreso_Es he votat, com a sobiranista i internacionalista compromès amb el dret a l'autodeterminació dels pobles d'arreu del món, a favor del reconeixement de la República de Kosovo».

Fa una estona al @Congreso_Es he votat, com a sobiranista i internacionalista compromès amb el dret a l'autodeterminació dels pobles d'arreu del món, a favor del reconeixement de la República de Kosovo. #Kosova



El vot de Vicenç Vidal contrasta amb la postura majoritària del seu grup, Sumar, que no ha donat suport al reconeixement de Kosovo. Aquesta discrepància subratlla les diverses perspectives internes dins de la coalició en temes de política exterior i autodeterminació.

Kosovo, que va declarar la seva independència de Sèrbia el 2008, és reconeguda per més de 100 països, però encara no ha aconseguit un reconeixement unànime a nivell internacional. El suport de figures com Vicenç Vidal posa de manifest la importància i la complexitat del debat sobre l'autodeterminació i el reconeixement internacional dels nous estats.

En la seva piulada, Vidal ha fet mencionat al davanter centre del Mallorca Vedat Muriqi.