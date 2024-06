MÉS lamenta la «manca de valentia» del president del Consell de Mallorca en relació a les polítiques LGTBI

Els consellers de MÉS per Mallorca han desplegat una pancarta reivindicativa a les portes del Consell en senyal de protesta per l’actitud de l’equip de govern insular que, «tot i les retirades peticions fetes per la formació ecosobiranista, no s’ha sumat a la celebració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI».

Els consellers han lamentat que, a dos dies de la commemoració, el govern presidit per Llorenç Galmés «no hagi anunciat cap acte de celebració ni hagi tengut cap gest simbòlic amb el col·lectiu». Encara més, la formació ha censurat que Galmés no hagi fet cap referència durant el debat de política general.

En aquest sentit, el portaveu Jaume Alzamora ha recordat que durant les dues darreres legislatures la façana del Consell s’ha engalant amb els colors de la diversitat que representa la bandera de l’arc de Sant Martí. Així, Alzamora ha defensat que la bandera LGTBI+ és «de les poques banderes que no és excloent. Es una bandera que no assenyala sinó que acull, que no diferencia i que en canvi iguala. És una bandera de respecte, de reivindicació i de drets». El portaveu ecosobiranista ha remarcat, a més, que per molt que el PP intenti amagar-la, «no podrà tapar la realitat d’una Mallorca diversa i que avança». Per contra, ha assegurat que «ocultar la bandera únicament demostra que ells han quedat enrere i que giren l’esquena a la societat».

Alzamora ha criticat també ha criticat la manca de valentia de Llorenç Galmés en relació a les polítiques LGTBI: «Durant aquesta legislatura el PP ha cedit en tot davant l’extrema i ha desmantellat les polítiques impulsades pels governs d’esquerres. Davant aquest panorama, el portaveu de MÉS ha insistit en la importància de sortir al carrer el proper divendres 28 de juny: «Ens trobam davant un context on els valors democràtics de la convivència i el respecte a la diversitat estan greument amenaçats. Cal sortir al carrer i defensar els drets de tothom», ha conclòs.