[VÍDEO] El PSIB ofereix els vots al PP per a fer fora Le Senne

La secretària general del PSIB, Francina Armengol, ha ofert aquest dimarts a la presidenta del PP i del Govern, Marga Prohens, els vots dels diputats del PSIB per a fer fora l'actual president del Parlament, Gabriel Le Senne (VOX), i triar un nou president que sigui del PP.

El PSIB ha reunit la Comissió Executiva Permanent de manera urgent per a analitzar la «situació d'emergència democràtica» en què consideren que es troben les Balears, després del comportament «inassumible» de Le Senne després d'haver esqueixat una fotografia d'Aurora Picornell durant el ple del passat dimarts.

Armengol ha dirigit la reunió i ha anunciat que posa a disposició de Prohens els vots del Grup Parlamentari Socialista per a fer fora Le Senne i triar un nou president del Parlament del PP.

La secretària general ha recordat que el PSIB-PSOE, juntament amb els altres grups de l'oposició, ha demanat la dimissió immediata del president del Parlament però que, com «la dreta no està actuant com correspon, i en un moment extraordinari que està afectant la nostra democràcia, estam disposats a cedir els vots necessaris al Grup Popular perquè una persona del seu grup pugui tornar la dignitat democràtica al Parlament i que el senyor Le Senne faci efectiva la seva dimissió de manera immediata», ha explicat Armengol.

Paral·lelament, el Grup Parlamentari Socialista continuarà demanant la convocatòria d'una Mesa del Parlament perquè es pugui tramitar la petició de remoció de Le Senne i aquesta es pugui debatre i votar en un ple extraordinari.