Creus que els grups parlamentaris han de fer fora Gabriel Le Senne de la presidència del Parlament?

L'actualitat d'aquesta setmana ha passat pel Parlament. La menyspreable actuació del president de la institució, Gabriel Le Senne, esqueixant un retrat d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar, durant el ple de derogació de la Llei de Memòria Democràtica, ha fet la volta al món.



Le Senne va tenir un comportament del tot inapropiat i violent, intimidant la diputada del PSIB-PSOE Mercedes Garrido. Un comportament digne d'un macarra de bar més que d'un president de la màxima institució insular.



La resposta de la societat ha estat contundent. Centenars de persones es concentraren dijous a les portes del Parlament per a demanar la dimissió de Le Senne. Mentrestant, els partits de l'oposició ja han començat els tràmits per una remoció del càrrec.



Sigui com vulgui, Le Senne es nega a marxa pel seu propi peu i ha assegurat que no dimitirà. Demanant disculpes amb la boca petita, ha assegurat que és víctima d'una «campanya de desprestigi». El PP, per part seva, condemna els fets, però continua donant suport al dirigent d'extrema dreta.



