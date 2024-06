Una petició a Change.org demana signatures per fer dimitir Le Senne com a president del Parlament

Més de 400 persones ja han signat una petició a la web Change.org per tal de demanar la dimissió del membre del partit d'extrema dreta VOX, Gabriel Le Senne, com a president del Parlament de les Illes Balears.

«El respecte a la memòria històrica és vital en qualsevol societat democràtica. Recentment, Gabriel Le Senne, el president del Parlament de les Illes Balears, ha arrancat i estripat fotografies de víctimes del franquisme, com Aurora Picornell, durant el ple del Parlament celebrat el dimarts 18 de juny. A més, ha expulsat les dues diputades que exhibien aquestes fotografies. Aquestes accions són una ofensa directa per a tots aquells que han patit la repressió i la violència del franquisme i una punyalada directa al cor de la democràcia. Hem de garantir la protecció i el respecte a la memòria històrica, així com als valors democràtics i humans. Per aquest motiu, exigim la dimissió de Gabriel Le Senne com a president del Parlament de les Illes Balears. Signa aquesta petició si creus que Gabriel Le Senne és indigne d'ocupar el càrrec públic que ostenta».

Amb aquest text, la societat civil ha iniciat una petició que ja és a prop d'assolir el primer objectiu: les 500 signatures.