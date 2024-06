L'oposició denuncia que el PP blinda un president del Parlament «violent i antidemocràtic»

L’oposició en bloc ha denunciat el blindatge del PP a la continuïtat de Gabriel Le Senne com a president del Parlament, després del seu comportament «violent i antidemocràtic» durant la sessió plenària de dina, quan va arrabassar la fotografia d’Aurora Picornell, Filla Predilecta de Mallorca, i les Roges del Molinar, de l’ordinador de la vicepresidenta segona de la Mesa.

Els vots de PP i VOX han rebutjat a la Junta de Portaveus una sol·licitud de remoció del president del Parlament, registrada pel PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem, per la negligència notòria i greu en l’exercici de les funcions que li són atribuïdes, d’acord amb el que estableix l’article 39.d del reglament de la cambra.

Aquest article estableix que els membres de la Mesa cessaran «per remoció del càrrec, per negligència notòria i greu en el compliment de les obligacions i els deures del càrrec, acordada pel Ple del Parlament per majoria de tres cinquenes parts dels diputats i les diputades que en formen part. Ha de ser proposada, almenys, per dos grups parlamentaris o per una cinquena part dels diputats i les diputades. Si la proposta s’aprova, es procedirà a la següent sessió plenària a cobrir les vacants d’acord amb l’establert a l’article 40 d’aquest reglament».

D’aquesta manera, el PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem demanaven formalment la destitució del president del Parlament, i que aquesta anàs aquest dijous a debat i votació a través de la convocatòria d’una sessió plenària extraordinària seguida de la compareixença de la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Les formacions polítiques de l’oposició consideren «arbitrària, violenta i d’una agressivitat inacceptable» l’actuació de Le Senne, quan va arrabassar de forma antidemocràtica la fotografia de les Roges del Molinar, afusellades pel franquisme.

També critiquen la complicitat del PP, a qui consideren «actor necessari per a l’actuació violenta del president, tal com reconeix el mateix Le Senne en el punt 7 del seu reprovable comunicat de premsa d’avui matí, on indica que les queixes de determinats diputats i diputades van provocar la seva actuació».

A més a més, l’oposició considera que la decisió del president d’expulsar Mercedes Garrido i Pilar Costa de la Mesa no s’adequa al marc normatiu que regeix el Parlament, pel fet que Le Senne en cap moment va indicar d’acord amb quin article ordenava l’expulsió de les diputades, pel fet que no existeix cap normativa que doni cobertura a l’expulsió de membres de la cambra per l’exhibició de fotografies de víctimes del franquisme, i pel fet que cap article del reglament atorga al president poders absoluts.

Així, les formacions signants de l’escrit condemnen «l’actitud agressiva i reprovable» del president del Parlament, la qual constitueix «un acte de violència que ni és tolerable ni té cabuda en una institució democràtica, i, a més a més, va en contra dels principis de respecte, ordre, disciplina parlamentària, democràcia i pluralisme que sempre han de regir l’actuació del president».