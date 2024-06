Convoquen una concentració urgent per a exigir la dimissió de Le Senne i la condemna institucional de Prohens

La Plataforma per la Memòria Democràtica ha convocat una concentració urgent per a aquest dijous, 20 de juny, a les 10.30 hores davant el Parlament. La mobilització és per a demanar la dimissió del president del Parlament, Gabriel Le Senne (VOX), per atemptar contra l'honor de les víctimes del franquisme en esqueixar la fotografia de les Roges del Molinar i Aurora Picornell. A més, exigeixen la condemna institucional de la presidenta del Govern, Marga Prohens, davant l'atemptat a la memòria que es va dur a terme a la sessió del Parlament de dimarts.

La Plataforma per la Memòria Democràtica està constituïda per més de 100 entitats, associacions de diferents àmbits d'actuació, sindicats i partits polítics de totes les Illes Balears que s'han unit en defensa de les víctimes del franquisme, i de la Llei de Memòria Democràtica.